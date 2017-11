Mit Gabelstapler gegen Pkw

Am Dienstagmorgen, gegen 10.15 Uhr, sollte im Alten Dorfring in Arnshausen ein Anwesen mit einem Tor beliefert werden. Da die Enge der Fahrbahn es nicht zuließ, dass der Sattelzug die Straße passieren konnte, fuhr der Lieferant das Tor mit dem Gabelstapler zur Lieferanschrift. Weil am linken Fahrbahnrand ein Opel stand, musste der Staplerfahrer nach rechts ausweichen und fuhr auf einen abgesenkten Bordstein. Dadurch kippte der Stapler samt Tor etwas nach links, so dass das Tor den geparkten Opel an der hinteren, linken Türe und dem hinteren Kotflügel streifte. Die Schadenshöhe an dem Auto dürfte sich auf circa 1500 Euro belaufen. pol