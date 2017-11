Mit Flucht über die Hausdächer der Polizei entkommen

Eine filmreife Flucht gelang Samstag Vormittag einem 36-jährigen, per Haftbefehl gesuchten Mann. Auf die Spur des bereits polizeibekannten Mannes kamen die Forchheimer Beamten durch die Mitteilung seines Vermieters.

Wie die Polizei mitteilt, musste der Hausbesitzer aufgrund eines Wasserschadens in die Wohnung seines Mieters. Weil ihm von diesem jedoch kein Einlass gewährt worden war, bat der Vermieter um die Unterstützung durch die Polizei.

Wie schließlich festgestellt werden konnte, handelte es sich bei dem Mieter um einen rechtskräftig verurteilten Straftäter, gegen den, durch die Staatsanwaltschaft Bamberg, bereits Haftbefehl erlassen worden war.



Halsbrecherische Aktion

Der Gesuchte, der sich seit Ende Oktober dem Zugriff der Justizbehörden zu entziehen versucht, war untergetaucht und hatte sich für die betreffende Wohnung in der Kanalstraße nicht behördlich gemeldet.

Als die Streifen anrückten, kletterte der Mann auf das Dach des Anwesens, wo er sich zunächst hinter einem Kaminsims zu verstecken versuchte. Nachdem das Anwesen umstellt war, kündigte er an, lieber vom Dach zu springen als ins Gefängnis zu gehen. Da der Gesuchte keinerlei Anstalten machte, freiwillig vom Dach zu steigen, musste schließlich die Feuerwehr mit Drehleiterwagen angefordert werden.



Offen stehende Luke

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr gelang es dem Gesuchten jedoch auf das Vordach des Nachbaranwesens zu springen und von dort aus die Flucht über mehrere Dächer und Dachterrassen der baulich zusammenhängenden Nachbarhäuser anzutreten. Der Flüchtige stieg anschließend über eine offen stehende Dachluke in die Wohnung einer Migrantenfamilie, die aufgrund ihrer nicht vorhandenen Deutschkenntnisse außer Stande war, die Polizei zu informieren.



Fahndung bisher erfolglos

Der Gesuchte flüchtete schließlich durch die Wohnungstüre und verschwand über den Innenhof in unbekannte Richtung. Weitere Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Weil der Gesuchte auf seiner Flucht gleich mehrere Hausfriedensbrüche begangen hat, drohen ihm bei seiner Ergreifung nun weitere Verfahren. red