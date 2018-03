Mit Flaschen aufeinander losgegangen

Die Polizei musste am Samstag gegen 0.45 Uhr ausrücken, weil es in einer Gemeinschaftsunterkunft im Osten Bambergs zu einer Auseinandersetzung zweier junger Männer gekommen war. Die beiden wollten sich mit Flaschen gegenseitig schlagen. Als der Sicherheitsdienst dazwischengehen wollte, wurde einer der Mitarbeiter in die Hand gebissen. Den Beamten gegenüber zeigten sich die Kontrahenten aggressiv. Deshalb wurden sie in Gewahrsam genommen und durften die Nacht in der Zelle verbringen, bis ihre alkoholbedingten Ausfallerscheinungen wieder abgeklungen waren.