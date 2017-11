Mit festlicher Musik ins neue Jahr

Wie ließe sich das neue Jahr besser begrüßen als mit einem abwechslungsreichen, schwungvollen, musikalischen Auftakt namhafter Komponisten und beliebten Melodien aus Oper und Operette. Es ist bereits Tradition, das große und festliche Neujahrskonzert mit dem Bamberger Kammerorchester, das am 1. Januar um 17 Uhr die Besucher in der Bamberger Konzerthalle glanzvoll in das neue Jahr geleitet.

Die Wurzeln des Neujahrskonzertes liegen in der Begegnung mit japanischen Orchestern. Erstmals fand das Bamberger Neujahrskonzert 1998 statt, als ein Orchester aus Tokio zur Jahreswende Bamberg besuchte und zusammen mit Musikern der Bamberger Symphoniker und jungen Nachwuchstalenten des damaligen Jugendorchesters das Publikum begeisterten.

Somit steht das Neujahrskonzert bis heute im Zeichen der Völkerverständigung und der Förderung junger talentierter Musiker, was den Veranstaltern Dirks Reisen sowie der Deutsch-Japanischen Gesellschaft ein großes Anliegen ist.



Charmante Moderatorin

Durch den Abend führt charmant die Solistin Victoria Kunze, Sopran, die bereits bei mehreren Neujahrskonzerten das Publikum mit ihren stimmlichen und schauspielerischen Fähigkeiten, begeisterte.

Im traditionellen Kimono wird Sanae Yamamoto, Sopran, aus Tokio, erneut mit einem japanischen Beitrag das Programm beleben. Unter bewährter Leitung von Gerhard Olesch erklingen unter anderem Werke von G. F. Händel, V. Bellini, J. Offenbach, Gaetano Donizetti und Johann Strauss.

Weitere Solisten sind die Nachwuchstalente Fabia v. Delius, Sopran, und Seraphin Maurice Lutz, der das Programm mit dem Klarinettenkonzert, 1. Satz, von Carl Maria v. Weber abrundet.



Ab sofort Tickets erhältlich

Karten für das Neujahrskonzert sind ab sofort beim Bamberger Veranstaltungsdienst (BVD) in der Langen Straße in Bamberg erhältlich. red