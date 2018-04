Mit fast 1,2 Promille am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle stellte eine Streife der Polizei fest, dass ein 54-jähriger Lichtenfelser deutlich zuviel getrunken hatte. Der Mann, der am Karfreitag gegen 20.30 Uhr mit seinem Nissan in der Krappenrother Straße unterwegs war, hatte knapp 1,2 Promille im Blut und stand zudem unter dem Einfluss von Medikamenten. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.