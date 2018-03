Mit Familie durchs Neue Schloss

Die Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremitage bietet am Sonntag, 25. März, eine Führung für Familien (für Kinder von acht bis zwölf Jahren) mit dem Thema "Mit Brief und Siegel - Kommunikation am Hofe im 18. Jahrhundert" an. Beginn ist um 14.30 Uhr. Treffpunkt ist im Neuen Schloss an der Museumskasse. Anmeldungen sind täglich von 10 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 0921/75969-21 möglich. Anmeldeschluss ist Samstag, 24. März, 15 Uhr. Der Rundgang findet ab vier angemeldeten Kindern statt. Sollte er stattfinden, so ist eine kurzfristige Anmeldung nach Ablauf der Frist möglich. red