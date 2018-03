Mit falschen Kennzeichen unterwegs

Bei der Kontrolle einer 23-jährigen Autofahrerin am Samstagmorgen in Marktrodach stellte eine Streife der Polizeiinspektion Kronach fest, dass an dem VW Polo der jungen Frau die Kennzeichenschilder eines Hyundai angebracht waren. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen kam dann heraus, dass die Autofahrerin diese Kennzeichen vom Auto eines Verwandten ohne dessen Wissen abmontierte und an ihrem nicht zugelassenen Polo anbrachte. Die Frau muss nun mit einer empfindlichen Strafe rechnen. red