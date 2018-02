Mit einer Schlittenfahrt fing alles an

"Der Klügere hat immer nachgegeben." Und: "Den anderen annehmen, wie er ist." Diese zwei Lebensweisheiten hat das Ehepaar Vera und Manfred Müller eigenen Worten nach verinnerlicht und jetzt diamantene Hochzeit feiern können. Drei Kinder und acht Enkel gratulierten neben dem Bürgermeister Hermann Niediek und dem stellvertretenden Landrat Oskar Ebert.

Gefühlt zeitlebens, also kurze Zeit nach Beginn ihrer Ehe, führten die beiden einen Lebensmittelladen, den dann Sohn Andreas und Schwiegertochter Eva bis 2015 weiterführten, ehe sie ihn schlossen. Vera Müller erzählt ein wenig von früher, als weitgehend alles offen verkauft wurde, wo Bohnenkaffee "viertelpfundweise" für Festtage gekauft wurde.

In den achtziger Jahren kauften sie das frei gewordene Apothekengebäude und richteten dort ihren Laden ein. 1996 bauten ihre Nachfolger jenseits der Straße einen neuen Lebensmittelmarkt. In diesem Laden saßen beide nahezu täglich an der Kasse oder halfen bis zuletzt sonst irgendwie mit.

1972 hatte Manfred Müller von seinem Vater einen Taxibetrieb übernommen, hauptsächlich zum Transport von kranken Menschen. Auch heute noch, mit 85 Jahren, fährt er Auto, ganz offiziell mit Taxi-Schein.



Erinnerung an Vertreibung

Während Manfred Müller ein Burgpreppacher Urgewächs ist, wurde Vera im Sudetenland geboren und 1946 aus ihrer Heimat vertrieben. Sie erinnert sich noch gut, wie die Familie den Auftrag bekam, in einer halben Stunde an der Straße zu stehen mit maximal 30 Kilo Gepäck. Dann erfolgte der Abtransport in einem Viehwaggon. In Furth im Wald wurden betroffene Passagiere entlaust. Alle kamen nach Bad Kissingen und wurden von dort aus verteilt. Die Familie lebte in der Folge in Maßbach.

Dann wird es spannend: Vera Müller erzählt mit einem Augenzwinkern, dass am 10. Januar 1954, um 17 Uhr, Manfred sie zum Schlittenfahren abholte. Sie war 17 Jahre, er 21 Jahre alt. "Seit dieser Zeit sind wir beisammen."



Liebevolle Pflege

"Manfred ist eine Seele von Mensch", sagt jemand aus der Tischrunde. Der Angesprochene pflegt seine Frau Vera liebevoll, nachdem diese infolge mehrerer Schlaganfälle zwar geistig noch frisch und mit einem gesunden Humor ausgestattet, aber in ihrer Mobilität eingeschränkt ist. ka