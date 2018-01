Mit einer Blutspende Kranken helfen

Die nächste Möglichkeit zur Blutspende in Oerlenbach ist am Dienstag, 27. Februar. Jeder gesunde Mensch ab dem 18. bis zum vollendeten 72. Lebensjahr kann Blut spenden. Ein Erstspender sollte nicht älter als 64 Jahre sein. Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes steht von 17 bis 20 Uhr in der Grund- und Mittelschule Oerlenbach bereit. sek