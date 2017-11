Mit einem Händchen für schöne Tiere

Die Züchter des Kleintierzuchtvereins Untersiemau leisten das ganze Jahr im Hintergrund eine hervorragende Arbeit. Dies zeigte wieder sehr eindrucksvoll die Lokalschau des Kleintierzuchtvereins unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Rolf Rosenbauer in der Waschhalle der Firma Debus und Dinkel. Die Preisrichter hatten es diesmal nicht leicht, es konnte fünfmal die Bestnote, "vorzüglich" vergeben werden. Mit der zweitbesten Note "hervorragend" wurden gleich 36 Tiere prämiert.



Dank für die Halle

Ausstellungsleiter Uwe Wenzel, der sichtlich stolz auf sein Aufbauteam ist, konnte viele Ehrengäste aus Züchterkreisen zur Eröffnung begrüßen. Er bedankte sich bei der die Firma Debus und Dinkel, die schon seit Jahrzehnten ihre Waschhalle für die Schau zur Verfügung stellt.

Zweiter Bürgermeister Frank Weber eröffnete im Auftrag des Schirmherrn die Schau und freute sich über die vielen schönen Tiere. Züchter mit prämierten Tieren sind Erwin Sandmann, Thomas Schremmer, Ingrid Sandmann, Karl-Heinz Stenglein, Wolfgang Packert, Adolf Kräußlich, Katharina Lutter, Gerhard Wenzel, Alica Schremmer, Rudi Baier, Janis Stenglein und Edgar Rödel. Der Jugendlandesverbandsehrenpreis ging an Sebastian Vogt (Kleinsilber hellsilber). Vereinsmeister wurde im Bereich Geflügel Wolfgang Packert (New Hampshire); Vereinsmeister bei den Tauben wurde Christina Lutter (Altenburger Trommeltauben blauschimmel); Vereinsmeister Kaninchen wurde Thomas Schremmer (Marburger Feh), Vereinsmeister in der Frauengruppe wurde Annita Büttner. mst