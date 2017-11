Mit Drogen unterwegs

Eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth hielt bereits am Freitagnachmittag einen Mercedes Sprinter am Autohof Thurnau an. Bei der Kontrolle des 29-jährigen Fahrers bemerkten die Fahnder drogentypische Auffälligkeiten. Ein Schnelltest bestätigte die Drogeneinwirkung. In der Reisetasche und im Geldbeutel fanden die Beamten geringe Mengen Marihuana. Der 29-Jährige musste zur Blutentnahme, die Drogen stellten die Polizisten sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Zudem musste der Mann eine Sicherheitsleistung bezahlen. red