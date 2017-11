Mit Drogen unterwegs gewesen

Unter Einfluss von Drogen war in der Nacht zum Sonntag ein 26-jähriger Autofahrer in Sattelgrund unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle fanden Beamte der Polizei Ludwigsstadt zudem noch eine größere Menge an Marihuana beim Fahrzeugführer. Die weiteren Ermittlungen hat nun das Rauschgiftkommissariat der Kripo Coburg übernommen.



100 Gramm Marihuana

Die Streife hielt den Mann kurz nach Mitternacht in der Schauberger Straße an. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann kurz vor Fahrtantritt einen Joint geraucht hatte. Daher musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Fahrzeug abstellen. Zudem fanden die Polizeibeamten im Auto noch rund 100 Gramm Marihuana und stellten es sicher. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung kam zudem noch eine Kleinstmenge der Droge zum Vorschein. Der Autofahrer muss sich nun neben einer Strafanzeige wegen Drogenbesitz auf ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und ein Fahrverbot gefasst machen pol

.