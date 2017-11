"Mit der Zauberharfe musizieren" heißt ein Kurs der Volkshochschule in Theres, der an den Donnerstagen, 23. und 30. November, von 19 bis 20 Uhr im historischen Rathaus in Obertheres stattfindet. Die Zauberharfe ist eine Weiterentwicklung alter Saiteninstrumente, bei denen die Noten unter die Saiten geschoben werden, so dass die Instrumente auch für Kinder oder Erwachsene ohne Notenkenntnisse spielbar sind. Mit der Kursleiterin singen und spielen die Teilnehmer bekannte Volkslieder, einfache Kanons und Adventslieder. Die Noten werden gestellt, eine Ausleihe der Harfe ist begrenzt möglich (Anmeldung und Informationen bei der Volkshochschule Theres, Michaela Schrodt, erreichbar unter der Telefonnummer 09521/953818). red