Mit den Jahren nur umso treffsicherer

Vertreter der 19 an der Seniorenrunde 2016/2017 im Gau Oberfranken-West teilnehmenden Vereine trafen sich beim Schützenverein Diana Neuhausen, der sein 60-jähriges Gründungsfest feierte, zur Siegerehrung mit anschließender Proklamation des neuen Gau-Seniorenkönigspaares.

In den Wettkampfrunden der Seniorenschützen im Gau Oberfranken-West messen sich jedes Jahr zweimal im Monat Schützen über 55 Jahre. In der Saison von September bis Juni werden Einzel- und Mannschaftsergebnisse sowie das Königspaar ermittelt.

Die Ehrung der Einzelsieger und Mannschaften in der Runde 2016/2017 wurde durch Sportleiter Eberhard Krause, den stellvertretenden Gauschützenmeister Herbert Nitschke und den Referenten Horst Batz vorgenommen.

Die drei besten Schützen der Altersklasse Herren-A erzielten in zehn von zwölf gewerteten Wettkämpfen folgende Durchschnitte: Josef Zymelka (310,5 Ringe), Wilfried Hanisch (310,0 Ringe), Franz Gibfried (310,0 Ringe); bei den Herren-B: Erwin Labus (311,5 Ringe), Eberhard Krause (311,0 Ringe), Antonio Altieri (307,6 Ringe); bei den Herren-C: Jürgen Spiller (308,3 Ringe), Ludwig Hohner (307,1 Ringe), Josef Bastian (306,8 Ringe).

Die drei besten Schützinnen der Altersklasse Damen-A erzielten in zehn von zwölf gewerteten Wettkämpfen folgende Durchschnitte: Elisabeth Barthelmes (310,0 Ringe), Waltraud Friedel (306,5 Ringe), Edith Wolf (297,2 Ringe); bei den Damen-B: Franziska Altieri (298,5 Ringe), Erna Reinfelder (293,5 Ringe), Veronika Herrmannsdörfer (286,2 Ringe); bei den Damen-C: Barbara Krause (303,8 Ringe), Elisabeth Eichhorn (288,6 Ringe), Christina Schädler (286,1 Ringe).

Mannschaftssieger der Klasse A wurde Diana Neuhausen mit einem Gesamtringergebnis von 9311,5 Ringen; Platz zwei belegte Eintracht Eggolsheim mit 9213,5 Ringen, den dritten Platz AH Sassanfahrt I mit 9191,7 Ringen.

In der Klasse B siegte die Mannschaft von der ASG Hofer Gaustadt (9067,7 Ringe) vor SC Diana Bamberg (9040,8 Ringe) und Andreas Hofer Sassanfahrt II (9022,9 Ringe).

In der Klasse C siegte die Mannschaft von Frankonia Neuses (8864,0 Ringe) vor Freihand SV Pettstadt ( 8790,5 Ringe) und der SG Breitengüßbach II (8734,1 Ringe).

Zum ersten Mal wurden die drei besten Einzelschützen in der Freundschaftsrunde 2016/2017 geehrt. Platz 1 ging an Erwin Labus von Diana Neuhausen, der 2. Platz an Eberhard Krause von der SG Breitengüßbach, gefolgt von Josef Zymelka von Diana Neuhausen.

Gauschützenmeister Hans-Joachim Hiller und Eberhard Krause nahmen die mit Spannung erwartete Königsproklamation vor. Ausgerufen wurden die Gau Vize-Seniorenkönigin Sibylla Hiller mit einem 97,9-Teiler und der Gau Vize-Seniorenkönig Manfred Schindler mit einem 36,1-Teiler - beide von Frankonia Neuses.

Gau-Seniorenkönigin wurde Veronika Herrmannsdörfer von Edelweiß Poxdorf, die ihren Titel von 2016 erfolgreich mit einem 72,4-Teiler verteidigen konnte. Gau-Senioren-König wurde Eberhard Krause von der SG Breitengüßbach mit einem sagenhaften 3,5-Teiler.

Zum Schluss der Proklamation überreichte Sportleiter Eberhard Krause die Seniorenscheibe an die Erste Vorsitzende Gertraud Labus von Diana Neuhausen. red