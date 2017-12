Mit dem Wohnmobil durch das Land

Wohnmobile boomen bundesweit. Das ändert aber nichts dran, dass Menschen mit Wohnmobil eine kleine mobile Minderheit sind: 856 Ferienhäuser auf Rädern und mit Motor sind im Kreis Bad Kissingen notiert. Das ist neuer Rekord. Die hiesigen Wohnmobile gehören zu insgesamt 450 167 Wohnmobilen, die nach den Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes bundesweit zugelassen sind. Das sind in der Republik 32 870 mehr als vor einem Jahr.



Tendenz seit Jahren steigend

Von 2009 bis heute wuchs der Bestand insgesamt um 125 066 Fahrzeuge. Im Kreis Bad Kissingen stieg die Zahl innerhalb dieses Zeitraums um 224. Ein Faktor für die steigende Nachfrage: Die wachsende Zahl kaufkraftstarker Rentner und Pensionäre. Denn der Hauch von Freiheit und Abenteuer fängt neu bei 50 000 Euro aufwärts an und wird mit Blick auf die Ausstattung auch nach "unter 100 000 Euro" und "über 100 000 Euro" klassifiziert. Das Haar in der Suppe ist seit neuestem der Motor, ohne Diesel ging in den letzten Jahren kaum was.

Solange die "Blauen Plaketten" nicht kommen, kann der wohnmobile Mensch entspannt sein: Grün, sprich mindestens Euro 4, haben die meisten inzwischen am Womo kleben. Oder das gute Stück ist über 30 und Oldtimer. Teilfahrverbote wie in Hamburg auf zwei Straßenstücken und in Stuttgart in Planung, lassen sich per Navi umschiffen. Für die Womos gibt's Spezialausführungen, die selbst Dickschiffen die Gassen anzeigen, durch die sie kommen können. Und nach dem nächsten Software-Update lassen sich die Metropolen dieser Welt vermutlich auch problemlos links liegen, wenn die Kartensoftware den passenden Parkplatz mit S-Bahn-Anschluss an der Peripherie ausweist.

Wird der Bestand im Kreis Bad Kissingen Anfang 2017 mit 2016 verglichen, stieg die Zahl der zugelassenen Wohnmobile hier binnen eines Jahres um 85. Was auch zeigt, dass Wohnmobile Nischenprodukte sind. Im Kreis Bad Kissingen kommen rund 8,3 Wohnmobile auf 1000 Einwohner. Der bundesweite Spitzenreiter ist mit 14,75 Wohnmobilen pro 1000 Einwohner der Kreis Schleswig-Flensburg. Der Kreis Bad Kissingen liegt in der Wohnmobil-Bundesliga auf Platz 53 von 398 ausgewerteten Stadtstaaten, Stadt- und Landkreisen.

Dass der Kreis Schleswig-Flensburg auch heuer die Spitzenposition verteidigt, liegt hauptsächlich daran, dass in der Kreisstadt Schleswig ein Wohnmobilvermieter eigener Aussage nach über 100 Fahrzeuge anbietet. Grad auf ein Zehntel dieser Wohnmobilquote kommen die Menschen in Halle an der Saale: 1,5 Wohnmobile pro 1000 Einwohner. zds.