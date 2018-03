Mit dem Quad die Kernzone befahren

Ein Spaziergänger entdeckte in der Waldabteilung Bockleter Leiter ein Quad. Es ist aufgrund der Spuren davon auszugehen, dass der Quad-Fahrer unberechtigt in der Kernzone herumgefahren ist und bei einem Wendemanöver das Fahrzeug zu stark beschleunigt wurde, so dass es frontal gegen eine 50 Zentimeter starke Buche prallte und dort zurückgelassen wurde. Es werden nun Ermittlungen nach dem Bundesnaturschutz- sowie dem Bayerischen Naturschutzgesetz geführt. pol