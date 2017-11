Mit dem Motorrad vier Monate durch Indien

Am Donnerstag, 23. November, berichten die Sonneberger Abenteurer Gisela und Wilfried Hofmann ab 19.30 Uhr im Jugendzentrum Struwwelpeter in Kronach von ihrer Motorradtour, die sie im August 2015 vier Monate lang durch Indien geführt hat.

Gisela und Wilfried Hofmann sind bekannt durch ihre Weltumradlung von vor vier Jahren oder ihre Langzeitwanderung über 300 Tage.



Beginn der Regenzeit

Im indischen Delhi mieteten sie sich zu Beginn der Regenzeit als Motorrad eine Royal Enfield.

Noch in Delhi müssen die beiden mit ersten technischen Problemen kämpfen: Die Maschine spuckt Sprit. Erst als ein Sadhu (heiliger Mann) die Enfield gegen ein kleines Entgeld segnet, läuft fast alles motorradtechnisch wie geschmiert. Welch ein Wunder, denn über 10 000 Kilometer liegen da noch vor den beiden.

Über Rajasthan tuckern sie mit durchschnittlich 30 Stundenkilometer bis Goa. Das ehemalige Hippie-Paradies punktet mit sagenhaft schönen palmengesäumten Stränden. Erst danach wird es wieder einsamer und endlich auch trockener.

In Kerala werden die berühmten Backwaters und chinesischen Fischernetze erkundet. Nach über 3000 Kilometer tuckern sie am Kap Komorin an der Südspitze Indiens ein. Genau hier vereinigen sich der Indische Ozean, das Arabische Meer und der Golf von Bengalen. Das Hinterland ist geprägt von vielen Reisfeldern und Granitfelsen.

Noch weit mehr gigantische Felsen gibt es dann ca. 1000 Kilometer nördlich im sagenumwobenen Hampi. Tempel thront da neben Tempel zwischen vielen großen Murmeln aus Granit. Auf dem weiteren Tuckerweg gen Norden durchqueren die beiden das noch unverfälschte Indien. Hier sind keine Touristen unterwegs. Fast zwei Wochen brauchten sie um bis nach Varanasi am Ganges zu fahren.



Taj Mahal

Varanasi ist die heilige Stadt der hinduistischen Verbrennungen. In Agra bestaunen sie das Taj Mahal und fahren weiter zu den Ausläufern des Himalaya nach Rishikesh. Nach einem Besuch in Dharamsala, am Sitz des Dalai Lama, fahren Gisela und Wilfried Hofmann noch zum goldenen Tempel in Amritsar. red