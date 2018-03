Mit dem "Douderla" den Winter verbannt

Die Erstkommunionkinder der Filialgemeinde Ziegelerden trugen nach jahrzehntelanger Tradition am vergangenen Wochenende das "Douderla" aus.

Am Samstag zogen die Kinder durch den Ort, bestückt mit einem Bollerwagen, lauten Rasseln und riefen: "Holla, Bolla, bisserla Lumpen". Sie klingelten ganz Ziegelerden heraus und sammelten alte Kleider, Textilien und Stoffe ein. Damit bauten sie eine Puppe, die den Winter symbolisieren soll. Durch deren Verbrennen wird dieser dann heuer auch hoffentlich endlich verbannt. Das Frühjahr soll mit dieser Tradition herbeigerufen werden.

Am Sonntag nach ihrem Vorstellungsgottesdienst holten sich die Kinder die Belohnung für ihre Mühen ab. Mit dem Satz: "Gestern hom mer des Douderla nausgedroung, heut wöll me Eier oude Geld hom", liefen die Kinder von Haus zu Haus. Die Eier wurden in früheren Zeiten gebraucht, damit zu Hause die Osterkuchen oder Kommunionkuchen bzw. Krapfen gebacken werden konnten. Alle Kinder waren mit Begeisterung dabei und hatten viel Spaß. red