Mit dem DAV zum Kreuzberg

Die Sektion Neustadt im Deutschen Alpenverein lädt am Ostermontag, 2. April, zu einer circa 15 Kilometer langen Wanderung unter der Führung von Dietmar Schaller (Telefon 09568/1009 ) ein. Vom Ortsrand von Dörfleins geht es auf den Kreuzberggipfel hinauf. Eine Mittagseinkehr ist eingeplant. Treffpunkt zur Abfahrt in Neustadt ist um 8.45 Uhr der Angerparkplatz an der Mühlenstraße. red