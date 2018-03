Mit dem Auto an der Schutzplanke entlang

Der Fahrer eines Chryslers fuhr am Karfreitag, gegen 5.50 Uhr, die B 286 von Poppenroth kommend, in Richtung Bad Kissingen. Nach dem Passieren der Tangente in Richtung Staatsstraße, streifte das Fahrzeug am Ende des Beschleunigungsstreifens die rechte Schutzplanke. Der Schaden am Pkw: rund 5000 Euro. pol