Mit Bierflasche Auto- scheibe eingeschlagen

Am Sonntagmorgen wurde in der in der Ernst-Dreffs-Straße 1 gegen 04.30 Uhr ein abgestellter Opel Astra mutwillig beschädigt. Aus einer Gruppe mit vier oder fünf Personen heraus wurde mittels einer leeren Bierflasche die hintere Seitenscheiben eingeworfen. Die Personengruppe bestieg anschließend ein Fahrzeug und fuhr davon. Zeugen des Vorfalles, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Kronach in Verbindung zu setzen (09261/5030).