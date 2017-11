Mit Aufwind zu Auswärtsspielen

Am vorletzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Unterfranken Ost vor der Winterpause bekommen es die Teams aus dem Kreis Haßberge mit Mannschaften zu tun, die vorne mitmischen oder zumindest vor dem Saisonstart hoch eingeschätzt worden sind. Der wohl stärkste davon ist der Gast der DJK Dampfach, der FC

Geesdorf, der als Tabellenzweiter den Aufstieg im Visier hat. Zwei punktgleiche Mannschaften aus dem Vorderfeld sind unter sich, wenn der FSV Krum beim TSV Gochsheim gastiert. Der TSV Knetzgau tritt beim TSV Forst an, der bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist.



TSV Gochsheim - FSV Krum

Mit einem sauberen 3:1-Sieg

hat sich der FSV Krum (6. Platz / 25 Punkte) am Samstag gegen den TSV Forst durchgesetzt. Wobei der Forster Spielertrainer Florian Hetzel später zugab, dass sein Team vor vielen mitgereisten Forstern eine "desolate erste Halbzeit" gespielt hatte, ausgerechnet am Kirchweihsonntag. Tobias Burger, Trainer des FSV, dürfte es egal gewesen sein. "Wir waren gegen Forst einfach stark, es war eine klasse Leistung meiner Mannschaft", sagt er. Und Forst hätte sich auch nicht über eine höhere Niederlage beschweren dürfen. Jetzt fährt der FSV zum punktgleichen TSV Gochsheim (4./25), und die beiden vorigen Spiele verliefen höchst einseitig: 6:1 und 4:1 für Krum. Angesichts der zehn Tore "wird das Trainergespann Dominik Ruh/Stefan Riegler kaum Probleme haben, seine Spieler zu motivieren", sagt Burger. Der Gegner habe sich gefunden, und es sei der nun "erwartet schwere Bezirksligist, dessen Offensive nicht nur aus Daniel Meusel und Nico Kummer besteht, sondern auch aus dem stärksten Stürmer der Liga, Yannick Sprenger". Wobei dessen Einsatz wegen eines Muskelfaserrisses nach Angabe von Ruh fraglich ist. Insgesamt sieht Burger in Gochsheim einen "sehr starken Gegner, bei dem wir nicht darauf setzen dürfen, dort einen selbstverständlichen Sieg einzufahren. Ich hoffe, dass wir dort zumindest was mitnehmen".

FSV Krum: Klemm, Weinmann - Fösel, Degen, Bujtor, Mi. Witchen, Ma. Witchen, Hart, J. Schmitt, Rippstein, Tunc, Durst, Glöckner, Vogel, Pasquot

TSV Forst - TSV Knetzgau

Drei Freistöße, drei Tore - und beim TSV Münnerstadt wusste vorige Woche eigentlich keiner so genau, warum die Mannschaft nach 20 Minuten plötzlich mit 0:3 zurückgelegen hat. Am Ende gewann der Aufsteiger TSV Knetzgau (14./14) mit 4:1 gegen Münnerstadt. Für den Knetzgauer Spielleiter Alexander Hamburger war diese Partie ein deutlicher Hinweis darauf, "dass wir uns vor keinem Gegner fürchten müssen, jeder ist schlagbar". Nun führt die Dienstfahrt zum TSV Forst (12./17), und der hat die Knetzgauer im Hinspiel mit Haut und Haaren "gefressen". 1:4 hieß es nach 90 Minuten, und diese eineinhalb Stunden Überfall-Fußball dürften einige Knetzgauer Spieler schwer verstört haben. Vor dem Rückspiel hingegen wirkt Hamburger sehr entspannt. Kein Wunder, hat Forst doch schwer nachgelassen und muss den Klassenerhalt anpeilen. Von daher betrachtet Hamburger die Gegner als schlagbar, "da fehlt es an der Konstanz, die diese Truppe von den namhaften Spielern her eigentlich haben müsste. Wenn wir so auftreten wie gegen Münnerstadt, ist ein Punkt auf jeden Fall drin". Voraussetzung ist: "Konstant hinten stehen, volle Leistung bringen, Konzentration bis zur 90. Minute und Fehlpässe im Spielaufbau vermeiden."

TSV Knetzgau: Oppermann, Weißkopf, Zirkel - Heide, Mühlfelder, Schwinn, Strätz, Warmuth, Barth, Zangl, Knop, Wirth, Schenk, Müller, Frison, Huth, Greul gch

DJK Dampfach - FC Geesdorf

Zum letzten Heimspiel des Jahres empfängt die DJK Dampfach (13./14) den FC Geesdorf (2./34). Mit 44 Toren verfügt der Gast und Titelanwärter mit Abstand über den besten Angriff der Liga. Allein die drei Toptorjäger Hassan Alremeithi (12), Mohamed Remaithi (11) und Markus Pfeufer (10) haben fast doppelt so viele Treffer erzielt wie die gesamte DJK Dampfach. Zuletzt gewann der FC mit 4:2 gegen den SV Riedenberg, wobei Mohamed Remaithi drei Mal traf. Die DJK Dampfach hat ihre jüngsten drei Pflichtspiele allesamt verloren, obwohl sie in jeder Begegnung mindestens ein gleichwertiger Gegner war. Aber fehlende Kaltschnäuzigkeit im Angriff sowie unnötige Abspielfehler und Unaufmerksamkeiten in der Defensive ziehen sich wie ein roter Faden durch die gesamte Hinrunde. Beim 1:2 zuletzt beim FC Bad Kissingen war die Elf von Trainer Enrico Wetz in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft. DJK-Spielleiter Werner Griebel hofft, dass seine Mannschaft daheim die richtigen Lösungen findet und dagegenhält. "Wir haben gegen diesen starken Gegner in der momentanen Verfassung normalerweise keine Chance, und genau die wollen wir nutzen. Wir brauchen deshalb eine Mannschaft, die mit allen Tugenden leidenschaftlich kämpft und alles in die Waagschale wirft." hd

DJK Dampfach: Kürschner - Brandl, Geßendorfer, Greb, Hau, A. Jilke, Reich, Riedlmeier, Sahlender, Schleicher, Tudor, Wagner, Winter, Yeniay, Yücetag