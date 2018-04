Mit Alkohol am Steuer erwischt

Alkoholgeruch nahmen die Polizisten bei einer Kontrolle am Sonntag gegen 21.15 Uhr bei einem Autofahrer in Herzogenaurach, An der Schütt, fest. Ein anschließender Atemalkoholtest bestätigte mit 0,8 Promille den Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt, der Pkw verkehrssicher abgestellt und versperrt sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige und eine längere Zeit ohne Fahrerlaubnis. pol