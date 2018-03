Mit Alkohol am Steuer einen Unfall gebaut

Offenbar mehrere Gläser zu viel hatte eine 31-jährige Frau "intus", als sie sich nach einem Besuch in der Coburger Innenstadt ans Steuer ihres Pkws setzte und auf der Heimfahrt in Dörfles-Esbach einen ordnungsgemäß geparkten Suzuki Vitara touchierte. Knapp ein Promille zeigte das Messgerät für die junge Dame an, was eine Blutentnahme im Klinikum Coburg zur Folge hatte. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und die Polizeiinspektion Coburg ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr. vpi