Mit 95 noch nie richtig krank

"So alt wollt ich gar net wer, jetzt bin ich`s halt", sagt Anna Ulrich, die am Freitag ihren 95. Geburtstag im Gasthaus "Wildspitz" in Gückelhirn feierte und besonders Landrat Wilhelm Schneider lang drückte, als dieser gratulierte. "Den Wilhelm kenn' ich scho' lang', da war er noch so", sagt die Jubilarin und deutet etwa 50 Zentimeter Höhe mit ihrer Hand an.

Anna Ulrich, eine geborene Helmuth, ist in Ditterswind geboren und hat hier ihr gesamtes Leben verbracht. "Viel Arbeit, das war mein Leben", sagt das Geburtstagskind, das vor allem in der elterlichen Landwirtschaft mitgeholfen hat. Ihr Vater war nebenbei als Wagner tätig. Da habe sie auch kräftig mitgeholfen. In den Wintermonaten, als es in der Landwirtschaft ruhiger wurde, hat sie in einer Schreinerei geholfen und im Schloss Ditterswind in der Küche gearbeitet. "Na ja, vielleicht hat mich die viele Arbeit ja auch gesund erhalten. Ich war in meinem ganzen Leben noch kein einziges Mal ernsthaft krank", sagt Anna Ulrich dankbar.



Lustige Gratulationscour

Noch heute strickt sie gerne. Dafür, dass Bürgermeister Wolfram Thein eine Urkunde und ein Präsent dabei hatte, will sich das Geburtstagskind offensichtlich revanchieren: "Soll ich Dir ein paar Wollsocken stricken?", fragt sie und hat damit die Lacher auf ihrer Seite. Lustig ging es mit der flotten Jubilarin während der gesamten Gratulationscour zu, da diese immer wieder einen guten Spruch draufhatte.

Anna Ulrich hat aber auch Schicksalsschläge erlebt. Sie hatte noch zwei Schwestern. Eine ist schon in jungen Jahren gestorben. Ihre noch lebende Schwester ist zehn Jahre jünger als sie. Mit ihrem Mann Fritz hatte sie zwei Töchter, von denen eine ebenfalls im Kindesalter starb.

Für Anna Ulrich ist es noch wichtig, an Terminen beim Seniorenkreis in Ditterswind teilzunehmen. Auch Pfarrer Wolfgang Scheidel gehört zu ihren Gästen und überbringt Glückwünsche.

Irgendjemand sagt, dass sie die älteste Einwohnerin in Ditterswind sei. Das hört die Jubilarin und zeigt auf ihr am Tisch sitzendes Gegenüber: "Der Karl (Gagel) ist noch älter, fünf oder sieben Monate." Die beiden einigen sich schließlich auf fünf Monate. Der Sohn von Karl, Gerhard Gagel, Gemeinderat in Maroldsweisach, ist mit Bürgermeister Wolfram Thein zum Gratulieren gekommen.



Drei Enkelkinder und ein Urenkel

Anna Ulrich lebt in Ditterswind bei ihrer Tochter in einem "Dreigenerationenhaus" und fühlt sich hier, wie sie versichert, sehr wohl. Drei Enkelkinder und einen Urenkel hat die Jubilarin, die in der Welt nicht so weit rumgekommen und trotzdem mit ihrem Leben insgesamt zufrieden ist. hw