Mit 15 Jahren ging es los

Matthias Goer wurde bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Weidach für seine 25-jährige Dienstzeit mit dem Feuerwehrehrenzeichen ausgezeichnet. Landrat Michael Busch überreichte Goer Ehrenurkunde und Ehrenzeichen am Band in Silber. Dieses wird vom bayerischen Staatsministerium des Innern verliehen.

Der Geehrte trat mit 15 Jahren der Feuerwehr Weidach bei. "Schuld war mein großer Bruder. Der nahm mich zu einer Übung an der Weidacher Schule mit. Da habe ich mir gesagt, da gehe ich auch hin!", erzählte Goer. Der Eintritt erfolgte am 11. September 1992. 1995 wurde er zum Feuerwehrmann erhoben. Zahlreiche Lehrgänge schloss er erfolgreich ab: Motorsägeführer, Sprechfunker, Truppmannausbildung, Fahrsicherheitstraining, Digitalfunkausbildung. Wie Kreisbrandmeister Jannic Christ in der Laudation berichtete, sei Goers Spezialgebiet die Insektenumbettung. Dafür sei er jedes Jahr öfters unterwegs. em