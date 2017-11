Mit 110 Prozent geben sich die Aktiven der Wiesenfelder Feuerwehr längst nicht zufrieden

Die Feuerwehr ist so gut ausgebildet, dass kein Kamerad zu einer örtlichen Fortbildung gemeldet werden konnte. Das ließ Kommandant Steffen Sauerbrey nicht ohne Stolz beim Ehrungsabend in der Gastwirtschaft "Zur Else" in Kösfeld anklingen.

In seiner Begrüßung bedankte sich der Kommandant bei den Wehrmännern, von denen manche sogar mehrere Aufgaben übernehmen: "klasse, super". Alle seien gut ausgebildet und regelmäßig an den angesetzten Übungen anwesend. "Nicht nur 110 Prozent wie Kreisbrandrat Manfred Lorenz immer fordert", sagte Sauerbrey, "sondern 120 Prozent werden in Wiesenfeld gegeben." Ein Wermutstropfen sei allerdings der Altersdurchschnitt - der sei hoch uns es sei wünschenswert, junge Leute für die Wehr zu gewinnen. Das war der einzige Wunsch des Kommandanten.

Landrat Michael Busch sagt bei der Ehrung: "Wir brauchen euch."Als wichtig nannte er die Aus- und Fortbildung - nur so könne man der Pflichtaufgabe einer Feuerwehr gerecht werden. Bürger, die nicht der Feuerwehr angehören, sollten dankbar sein, dass Kameraden ständig einsatzbereit seien.

Das Feuerwehr-Ehrenzeichen wurde für 25 Jahre Bernd Löser angeheftet. Kreisbrandmeister Manfred Brückner verlas den Werdegang Lösers in der Feuerwehr. Für 40 aktiven Dienst erhielten Thomas Schreiner und Werner Halboth das Feuerwehr-Ehrenzeichen sowie ein Schreiben von Innenminister Joachim Herrmann mit einem Gutschein für einen einwöchigen Aufenthalt im Feuerwehrheim in Bayerisch Gmain. Die drei Geehrten haben die Leistungsprüfungen der Klassen eins bis sechs (rot-gold) abgelegt. Die Hauptfeuerwehrmänner haben auch mehrere Ausbildungen absolviert und bringen sich in die Wehr ein war aus der Laudatio zu entnehmen.

Bürgermeister Bernd Höfer (CSU) freute sich über die Entscheidung des Landkreises, die neuen Drehleitern, von denen alle Gemeinden profitieren, mitzufinanzieren. Den Jubilaren müsse man Respekt zollen: "Sie wissen nie, "wann, wo und was sie bei einem Einsatz erwartet." Hilfeleistungen stünden zwischenzeitlich im Vordergrund. Höfer schloss mit dem Spruch: "Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende".

Kreisbrandrat Manfred Lorenz verwies darauf, dass die Inspektion bestrebt sei, den Kameraden neueste Erkenntnisse zu vermitteln und sie voranzubringen. Die Arbeit müsse freiwillig und ehrenamtlich geleistet werden, sagte der Kreisbrandrat - er betonte aber: "Die Arbeit muss auch Spaß machen." Die neue ICE-Strecke sei ein Meilenstein für die Feuerwehren. Lorenz berichtete, dass sich Studenten aus München als ein Pilotprojekt der Strecke annehmen. Davon könne die Feuerwehr im Landkreis nur profitieren. Für die Geehrten bedankte sich Thomas Schreiner: "Es war für mich vor 40 Jahren eine Ehre, zur Feuerwehr zu gehen und mit den damaligen Alten zusammen zu arbeiten." Heute gehöre er selbst zu den "Alten". Schreiner wünschte sich, dass viele Bürger zur Feuerwehr gehen, weil besonders tagsüber immer weniger Kameraden zur Verfügung stehen. Zum Oberfeuerwehrmann wurden Julian Gleichmann, Markus Knoch und Dominik Löser befördert. Karin Günther