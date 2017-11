Mit 1,5 Promille hinterm Steuer

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 20-jähriger Fahrzeugführer in Burglauer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den Beamten wehte eine unüberriechbare Fahne entgegen, der junge Mann war auch nicht mehr in der Lage, deutlich zu sprechen - er wurde gebeten, ins Röhrchen zu pusten. Das Alkoholmessgerät zeigte einen Wert von mehr als 1,5 Promille an. Dem Mann wurde Blut abgenommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der junge Mann muss sich nun wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr vor der Staatsanwaltschaft verantworten.