Mit 1,3 Promille am Steuer erwischt

Der Fahrer eines VW Golf geriet am Freitag gegen 17.45 Uhr im Küpser Ortsteil Oberlangenstadt in eine Routinekontrolle der Polizei. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am Alkomaten ergab dann auch einen Wert von 1,3 Promille. Ein Strafverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet. Außerdem musste er noch an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. pol