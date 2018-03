Mit 1,22 Promille bei Schneeglätte

Am Sonntag gegen 4 Uhr ist ein 27-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße von Kalchreuth in Richtung Weiher (Kreis Erlangen-Höchstadt) etwa auf halber Strecke aufgrund von Schneeglätte nach links von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr eine Böschung hinunter und kam nach etwa 50 Metern zum Stehen. Hierbei beschädigte er mehrere Büsche, Sträucher und einen Baum. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Der Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug wurde durch den Unfall total beschädigt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet laut Bericht der Polizeiinspektion Erlangen-Land nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.