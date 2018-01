Mistelfeld siegt deutlich

Schwürbitz ist nach dem Sieg in Isling neuer Tabellenführer der Fußball-Kreisklasse Lichtenfels. Johannisthal und Theisenort, die sich 1:1 trennten, folgen knapp dahinter.



Kreisklasse Lichtenfels

FC Altenkunstadt/Woff. -

SV Fischbach 3:0

Die Fusionskicker brauchten eine gewisse Zeit um in Schwung zu kommen. Fischbach war ein kampfstarker Gegner, war im Sturm jedoch nicht durchschlagskräftig. Schultheis schaffte die 1:0-Führung im Nachschuss nach Vorarbeit von Natterer. Kurz vor der Halbzeit setzte Natterer zu einem Alleingang an und vollendete gekonnt zum 2:0. Die komplette zweite Halbzeit wurde vom FC bestimmt, wobei Natterer, Geffel, Münch und Weliev gute Einschusschancen hatten. Natterer stellte nach Zuspiel von Zachmann auf 3:0. Es blieb beim verdienten Heimsieg. red



Siedlung Lichtenfels -

FC Baiersdorf 0:1

Weil in der 37. Minute der Lichtenfelser Raab mit Gelb-Rot vom Platz musste, spielten die Hausherren lange in Unterzahl. Obwohl die Gäste in der ersten Hälfte ein leichtes Chancenplus hatten, bot sich dem Borussen Karch die beste Möglichkeit: er vergab jedoch per Kopf. Mit einem Pfostenschuss der Gäste endete der erste Durchgang torlos. Hahner gelang dann nach feiner Einzelleistung in der 57. Minute das goldene Tor. Lichtenfels versuchte danach alles, um den Ausgleich zu erzielen, hatte aber trotz hochkarätiger Möglichkeiten kein Glück und musste die Punkte abgeben.



SSV O'/Unterlangenstadt -

TSV Küps 2:3

Vor 50 Zuschauern gewann der TSV Küps sein Gastspiel in Oberlangenstadt. Glier brachte die Gäste in Führung, Bunzelt glich für den SSV in der 40. Minute aus. Schleicher sorgte dann noch vor dem Pausenpfiff nach Vorarbeit von Schneider für die erneute Führung (44.). Zwar markierte Weimer den erneuten Ausgleich (52.), auf den dritten Küpser Treffer durch Glier (61.) fanden die Hausherren aber keine Antwort mehr.



SpVgg Isling -

FC Schwürbitz 2:5

Erst kurz vor dem Seitenwechsel nutzte der Schwürbitzer Schober nach einer Ecke einen Stellungsfehler frei stehend per Kopf und wuchtete das Leder zum 1:0 in die Maschen. Eine Minute später spielte sich Daumann durch und traf von der Strafraumkante zum 2:0. Zollnhofer verkürzte in der 44. Minute für Isling. Nach der Pause verschaffte sich Kremer einen Vorteil, als er die Kugel mit dem Arm mitnahm und zum 1:3 vollendete (74.). Daumann vollendete einen schnellen Konter über Backert (80.). Als Gouardri in der 88. Minute über die linke Seite maschierte, wurde dessen Flanke von Schober zum 2:4 ins eigene Netz bugsiert. Den Schlusspunkt in dieser Partie setzte Gästestürmer Kremer, als er sich in der 90. Minute durchtankte und auf 2:5 erhöhte. red



VfR Johannisthal -

TSF Theisenort 1:1

Das Spitzenspiel zwischen Johannisthal und Theisenort fand keinen Sieger. Weil Schwürbitz ebenfalls gewann, bleibt das Trio weiter eng zusammen an der Tabellenspitze. Gärtig brachte seinen VfR zu Hause in Führung (22.), Denegri sorgte für die Vorarbeit.

Obwohl Theisenort drückte, passierte bis zum Pausenpfiff nichts mehr. Nach dem Seitenwechsel belohnten sich die Gäste für ihre Mühen: Jakobi markierte den Ausgleich (54.), der zugleich der Schlusspunkt der Partie war. red

SpVgg Obersdorf -

FV Mistelfeld 1:5

Mistelfeld gewann das Kellerduell in Obersdorf deutlich und überholt die Spielvereinigung somit in der Tabelle. Krappmann brachte den FV vor 190 Zuschauern in Führung (13.), durch ein Eigentor lag Mistelfeld dann mit zwei Toren vorn (25.). Nach der Pause erhöhte Baldauf auf 3:0, ehe Kalb per Foulelfmeter auf 1:3 verkürzte (73.). Lang (76.) und Schulz (89.) machten den Auswärtssieg mit ihren Treffern perfekt. red



FC Lichtenfels II -

VfR Schneckenlohe 7:0

Mit einem Doppelschlag in der 8. und 11. Minute durch Panzer und Haselmann stellte die FCL-Reserve frühzeitig die Weichen auf Sieg. Die Lichtenfelser spielten überlegen und ließen die Gäste kaum zur Entfaltung kommen. Kremer erhöhte nach einer halben Stunde auf 3:0 und kurz vor dem Seitenwechsel erzielte Gutgesell mit einem abgefälschten Freistoß den 4. Treffer. Auch nach der Pause bestimmten die Gastgeber das Geschehen. J. Bornschlegel mit einem verwandelten Foulelfmeter, Gutgesell und Haselmann schraubten das Ergebnis auf 7:0. Die Gäste wehrten sich tapfer, hatten aber keine Chance auf einen Ehrentreffer. Schiedsrichter Lischka aus Ebersdorf leitete die faire Partie souverän. neck



Schwabthaler SV -

Fortuna Roth 0:1

Die Heimelf, die über die gesamte Spielzeit die spielbestimmende Mannschaft war, stand zum Schluss mit leeren Händen da. Die Gästeabwehr stand sehr tief und ließ in der 1. Spielhälfte keine nennenswerte Torchance der Heimelf zu und wenn was durchkam war stärkster Fortunaspieler Torwart Matthias Müller auf dem Posten. Gelegentlich kam der Gast zu einzelnen Vorstößen, die aber keine Gefahr waren. In Hälfte 2 drückte die Heimelf die Gäste noch mehr in ihre Hälfte zurück, konnten sich aber sich nicht entscheidend durchsetzen. Beim ersten Eckball der Gäste in der 2.Spielhälfte brachte die Heimelf das Leder nicht aus der Gefahrenzone, Kilian Fiedler kam zu einer kurzen Flanke und Julian Kraftzyk köpfte zum 0:1 in der 77. Minute ein. Danach ein aufbäumen der Heimelf, doch die Gästeabwehr um Torwart Müller brachte den Dreier über die Zeit und feierte einen wichtigen Sieg. dil