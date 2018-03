Mission Titelverteidigung erfüllt

Das Vorhaben des Männerballetts Teuschnitz DAN "Die Anzich'n Normoln", sich als Titelverteidiger den Wanderpokal beim 19. oberfränkischen Männerballett-Turnier erneut zu sichern hat geklappt. Am Samstag herrschte in der voll besetzten Dreifachturnhalle in Bad Berneck brodelnde Stimmung. Zwölf Mannschaften gingen an den Start und zeigten kreative bis akrobatische Auftritte. Mit ihrem Motto "Aida fun, macht euch bereit zur Kreuzfahrt durch die Narrenzeit" und vielen mitgereisten Fans gingen die DAN mit Startplatz 3 auf die Bühne. Gegen Mitternacht stand dann das Ergebnis fest und die Truppe um ihre erfolgreiche Trainerin Anja Fleischmann konnte abermals nach 2017 den ersten Platz belegen. Foto: privat