Missglücktes Wendemanöver

Ein 40-jähriger Fahrer eines VW Passat wollte am Sonntagabend um 18.50 Uhr auf der Ringstraße im Bereich der Röntgenstraße in Herzogenaurach wenden. Dabei unterschätzte er die Entfernung eines herannahenden Nissan, dessen 19-jähriger Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und dem Unfallverursacher in die Fahrerseite prallte. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 6000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. pol