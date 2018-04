Ministranten rufen mit Ratschen zum Gebet

Am Gründonnerstag begann für die Ministranten in der Pfarrei St. Jakobus Etzelskirchen viel Arbeit. Unter der Leitung von Oberministrant Johannes Bader wurde nach der Messe zum letzten Abendmahl am Gründonnerstag das erste Ratschen zum "Englischen Gruß" durchgeführt. Der "Englische Gruß" ruft die Katholiken auf, das "Engel des Herrn"-Gebet zu beten. Da die Glocken bis zur Osternacht verstummen, übernehmen die Ministranten die Arbeit, die Pfarrei über die Gebets- und Gottesdienstzeiten zu informieren.

Die zwölf Ministranten von St. Jakobus, darunter drei Neuministranten, die nach der Kommunion einsteigen werden, liefen dazu durch die Straßen der Gemeinde. Am Karfreitag und Karsamstag waren sie bereits ab sechs Uhr morgens unterwegs. Als Lohn für das Ministrieren über das Jahr und für das Ratschen gingen die Ministranten dann von Haus zu Haus zum "Eier-Ratschen". Der Spruch "Leut tracht euer Eier zam, rota, gelba allerhand, gebt sie uns gleich alla zam" soll die Hausbewohner zur Eierspende ermutigen. Da heute nicht mehr überall Hühner gehalten werden, sind Eier als Belohnung für die Ministranten selten geworden.

Am Karfreitag waren auch die weiteren Orte der Pfarrgemeinde an der Reihe. Beginnend in Bösenbechhofen wurde der "Englische Gruß" auch in Saltendorf, Kieferndorf und Medbach ausgerufen. Die Ministranten riefen am Karsamstagabend zum letzten Mal zum Gottesdienst, als die Zeit zur Feier der Osternacht gekommen war.

Edgar Litz