Ministerium prämiert Ideen

red



Das Ehrenamtsbüro des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt ruft ehrenamtlich tätige Bürger dazu auf, sich mit ihren innovativen Projekten und Ideen für den "Bayerischen Innovationspreis Ehrenamt 2018" zu bewerben.Der Preis des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration steht dieses Mal unter dem Motto "Demokratie stärken: Mitmachen und teilhaben! Antworten aus dem Ehrenamt". Er wird in zwei Kategorien - "Innovative Projekte" und "Neue Ideen" - verliehen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Ausgezeichnet werden Einzelpersonen, Teams oder Organisationen, die innovative, gemeinwohlorientierte Ideen und Projekte in Bayern selbst planen oder durchführen. Interessierte können ihre Projekte und Ideen bis Montag, 11. September, einreichen. Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 75 000 Euro vergeben, um das Engagement in Bayern weiter zu unterstützen. Die Preisträger werden im Frühjahr 2018 bei einem Festakt in München ausgezeichnet."Ehrenamt lebt von guten Ideen. Im Landkreis Erlangen-Höchstadt gibt es unheimlich viele Personen, Initiativen und Organisationen, die tolle Ideen zum Thema Ehrenamt kreativ aufgreifen und umsetzen. Machen Sie mit und bewerben Sie sich", appelliert Landrat Alexander Tritthart (CSU) an die ehrenamtlich Engagierten im Landkreis. Teilnahmebedingungen und weitere Informationen gibt es unter www.innovationehrenamt.bayern.de