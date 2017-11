Minimilk-Party steigt am Wochenende

Am Wochenende ist es wieder soweit: Die Ebenhäuser Jugend um Sebastian Dees und Tobias Keßler ruft zur legendären Minimilk-Party und die Fangemeinde eilt herbei. Inzwischen zum zehnten Mal findet die Minimilk-Party in der Ebenhäuser Turnhalle statt. Was damals klein anfing, um den einheimischen Jugendlichen vor Ort etwas zu bieten, hat sich zu einer festen Größe in der Region an zwei Abenden mit professionellem Programm gemausert.



Wie geht es weiter?

Sebastian Dees erzählt, dass sie ursprünglich nur vor hatten, einen Ersatz für nicht mehr stattfindende Beatabende der Vereine zu bieten. Gewachsen aus dem ehemaligen Jugendtreff "Gößmannkeller", wo sich Dees und Keßler im Vorstand engagierten, fanden sich schnell genügend Helfer in der Ebenhäuser Jugend, die diese Veranstaltung bis heute mittragen. So wie die beiden Organisatoren, sind viele Helfer bereits von Anfang an dabei. Eigentlich wollten sie die zehn Jahre voll machen und danach aufhören. Es könnte also sein, dass dieses Minimilk-Party-Wochenende zum letzten Mal stattfindet. Es gibt jedoch den Plan, jüngere Erwachsene in die Vorbereitung und Durchführung einzubinden und sich dann langsam aus dem Organisationsteam "auszuschleichen". Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, doch Sebastian Dees ist zuversichtlich "Nachwuchs" zu finden, da es ja bald wieder einen neuen Jugendtreff in Ebenhausen geben soll. Die Gemeinde hat sich bereit erklärt, der Jugend ein neues Zuhause zu schaffen und sie ins Kellergeschoss der Grundschule Ebenhausen zu lassen. Dafür wird ein eigener, separater Eingang geschaffen.

Wenn alles gut läuft, wird es schon bald einen neuen Jugendtreff in Ebenhausen geben und somit hoffentlich auch wieder Jugendliche, die Lust haben, zusammen etwas auf die Beine zu stellen. "Die Hoffnung stirbt zuletzt, irgendwie geht es vielleicht weiter", sagt der junge Mann, der - ebenso wie sein Kollege Tobias Keßler, der sich in Feuerwehr, Blaskapelle und Fago-Band einbringt - im Ebenhäuser Vereinsleben stark engagiert ist, sei es als Vorsitzender und aktiver Fußballer beim TSV, als Musiker der Blaskapelle, Schauspieler der Theatergruppe "Vorhang auf" oder als Antriebsmotor für den neuen Ebenhäuser Jugendtreff.

Das Party-Wochenende steigt am Freitag und Samstag, 1. und 2. Dezember, in der Ebenhäuser Turnhalle. Am Freitagabend spielen ab 21 Uhr (Einlass ab 20.30 Uhr) die beiden Livebands "Soundladen" und "Blast". Die Kissinger Band "Soundladen" ist den Ebenhäusern durch mehrere Auftritte bereits bestens bekannt und die neun Jungs um die Sängerin Larry bieten handgemachte Musik zum Tanzen und Abgehen. Die Partyband "Blast" brilliert mit einer enormen stilistischen Bandbreite mit Klassikern aus Rock, Pop, Funk & Soul wie auch aktuellen Chart-Hits. Am Samstagabend (Einlass ab 21 Uhr) folgt die "Kultnacht" mit den Resident DJ's MaJul, einem eigenen LJ sowie der legendären Minimilk-Fotowand.

So professionell die Veranstaltung inzwischen auch geworden ist: Im Vordergrund steht für Tobias, Sebastian und seine Mitstreiter nicht der wirtschaftliche Erfolg, sondern der Spaß an der ganzen Sache. So fließt der Gewinn jedes Jahr zurück ins Fest für Ausstattung, Rücklagen etc., in eine Spende für die Jugendkapelle der Blaskapelle Ebenhausen und in ein richtig schönes "Helferfest".