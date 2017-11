Mini Cooper flüchtet - 100 000 Euro Schaden

Am Montag gegen 7.40 Uhr hat sich auf der A 9 in Richtung München ein Verkehrsunfall mit zwei polnischen Sattelzügen sowie einem flüchtigen dunklen Mini Cooper ereignet. Der unbekannte Fahrer des Mini wechselte auf Höhe der Verzögerungsspur der Ausfahrt Bayreuth-Süd von der mittleren auf die rechte Fahrspur direkt vor den Sattelzug eines 35-jährigen Polen. Um nicht auf den Mini aufzufahren, musste er stark abbremsen. Dies erkannte ein dahinter fahrender 55-jähriger Sattelzugfahrer aus Polen zu spät und fuhr auf den Lastwagen auf. Der Mini-Fahrer fuhr einfach an der Anschlussstelle Bayreuth-Süd von der Autobahn ab und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 100 000 Euro. Verletzt wurde niemand.