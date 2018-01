Millionenprojekt kann starten

Nur einige wenige Beschlüsse hatte der Bau- und Umweltausschuss des Haßfurter Stadtrates in seiner Sitzung am Dienstag zu fassen. So stimmte er dem Antrag des Landkreises Haßberge über den Umbau und die Sanierung der Heinrich-Thein-Berufsschule mit dem Neubau einer Trafostation in Haßfurt zu.

Bürgermeister Günther Werner (FW) teilte mit, dass im April 2018 begonnen werden solle, vier Bauabschnitte geplant seien und mit der Fertigstellung im September 2023 zu rechnen sei. Es ist ein Millionenprojekt, für das der Landkreis Haßberge als Träger verantwortlich ist.

Die Fachgremien des Kreistages und der Kreistag selbst hatten in den vergangenen Monaten wiederholt über das Vorhaben diskutiert und es befürwortet. Die Generalsanierung der Berufsschule in Haßfurt "ist dringend notwendig", hatte Schulleiterin Heidrun Görtler in einer der Sitzungen erklärt. Sie wies darauf hin, dass die Schülerzahl in den vergangenen Jahren auf über 1500 junge Leute gestiegen sei; diese Steigerung habe es ohne die Flüchtlingsklassen gegeben. Seit Baubeginn vor vielen Jahren sei nichts mehr am Gebäude gemacht worden, sagte sie.

Und ihr Stellvertreter Jochen Brüggemann ergänzte: Zwar sei "die Ausstattung top", aber das Gebäude "liegt im Argen".

Eva Mangold und Ralf Röckelein-Sarré, beide vom Hochbauamt des Landkreises, bezifferten in der gleichen Sitzung vor einiger Zeit die Kosten auf 25 Millionen Euro. Für das Projekt gibt es Fördermittel.

Gegen den Antrag eines Privatmannes, im Außenbereich von Uchenhofen einen Bio-Schweinestall mit Einfriedung der Freilauffläche, Mistlege mit Güllegrube, Brunnen und ein Strohlager zu errichten, gab es keine Einwände im Haßfurter Bauausschuss. Weiterhin erteilte der Ausschuss sein Einvernehmen zum Bauantrag über den Neubau einer Reihenhauswohnanlage mit Nebengebäuden, acht Stellplätzen und zwei Doppelcarports im Baugebiet "Osterfeld II" in Haßfurt. Zur Genehmigung weitergeleitet wurde ein Bauantrag zur Erneuerung einer bestehenden Werbeanlage an einem Optik-Geschäft in der Haßfurter Hauptstraße. ul/ks