Milder Winter - moderater Anstieg der Arbeitslosigkeit

Das neue Jahr startete mit verhältnismäßig milden Temperaturen. Dementsprechend reagierte der Arbeitsmarkt mit einem geringeren saisontypischen Anstieg der Arbeitslosigkeit als im Vorjahr.

Im Landkreis Lichtenfels erhöhte sich die Arbeitslosigkeit zum Jahresauftakt witterungsbedingt um 211 Personen (+16,3 Prozent) auf 1507. In diesem Jahr fiel der Januaranstieg um 13,9 Prozent schwächer aus als im Vorjahr. Aufgrund der guten Auftragslage in Verbindung mit den jahreszeitlich untypisch milden Temperaturen haben die Baubetriebe mehr Personal über die Wintermonate durchbeschäftigt. Ende Januar waren 74 Menschen weniger (-4,7 Prozent) ohne Arbeit als vor zwölf Monaten. Es verloren 29 Personen weniger (-8,2 Prozent) ihre Beschäftigung als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 3,9 Prozent (Vorjahr 4,1 Prozent).



199 Stellenangebote

Der Arbeitgeberservice bekam aus dem Landkreis Lichtenfels 199 sozialversicherungspflichtige Stellenangebote gemeldet, 5,2 Prozent weniger als 2017. Die Vermittlungsexperten betreuen aktuell 1192 Arbeitsplatzangebote, 367 Jobperspektiven (+44,5 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Lichtenfels verzeichnete im Januar beim Bestand agenturbezirksweit den größten Zuwachs. Ursache dafür ist die steigende Investition der Firmen in den Produktionsausbau ihrer Standorte. Dadurch steigt der Personalbedarf. red