Milchkuh im Mittelpunkt

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg lädt alle Milchviehalter der Landkreise Bamberg und Forchheim zum Tag der Milchkuh ein. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 23. November, um 9 Uhr im Gasthaus Kraus in Hirschaid statt. Tagungsabschluss ist gegen 15.30 Uhr.

Themen der Tagung sind Eutergesundheit, Hygieneanalyse und Keimreduzierung in Stall und Melkbereich, Alternativen im Trockenstehermanagement, Futterzusatzstoffe und Prophylaktika für eine bessere Immunabwehr.

Als Referenten sind unter anderem Prof. Alexander Starke von der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig, die Pharmareferentin Doris Richtsteig (Tierarznei/Homöopathika) und der Tierarzt Jose Leguizamon (Herdenmanagement) eingeladen. red