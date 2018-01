Migration und Integration beschäftigen die Menschen in unserem Land bereits seit mehr als 50 Jahren. Migranten sowie deren Nachkommen sind zu einem bedeutenden Teil der Sozialstruktur in Deutschland geworden. Die Aufgabe, dieser Bevölkerungsgruppe eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, gewinnt auch vor dem Hintergrund der Flüchtlingsbewegung zunehmend an Bedeutung.

Der Migranten- und Integrationsbeirat der Stadt Bamberg will die Themen "Migranten und Integration" im Vorfeld der Bundestagswahl verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Hierzu veranstaltet der Beirat am Donnerstag, 14. September, ab 19 Uhr in der Alten Seilerei, Lichtenhaidestraße 15, eine Diskussionsrunde mit den Wahlkreiskandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien.

In das Gespräch zwischen Thomas Silberhorn (CSU), Andreas Schwarz (SPD), David Klanke (Die Linke) und Lisa Badum (Die Grünen) darf sich auch das Publikum aktiv mit Fragen einbringen. Die Moderation übernimmt Prof. Thomas Saalfeld vom Lehrstuhl für vergleichende Politikwissenschaft der Universität Bamberg. df