Mietvertrag jetzt unterzeichnet

In diesem Jahr noch soll im Bamberger Hain ein "erlebnispädagogisches Kompetenzzentrum" eröffnet werden. Platz dazu bietet die ehemalige Jugendherberge "Wolfsschlucht", die nach ihrer Schließung zwei Jahre lang als Asylunterkunft gedient hatte.

Vor fünf Jahren wurde die Einrichtung aufgrund verschiedener baulicher Mängel geschlossen. Seit August 2017 laufen dort die Sanierungsarbeiten. Die Baumaßnahmen für das Kompetenzzentrum mit Integrationsansatz betragen 4,07 Millionen Euro, von denen 3,6 Millionen Euro vom Bundesumweltministerium getragen werden.

Zwei Wohngruppen für junge Menschen, im Alter zwischen 15 und 18 Jahren, sollen entstehen. Unter pädagogischer Leitung des Don Bosco Jugendwerkes Bamberg soll eine Gruppe einheimischer Jugendlicher zusammen mit einer Gruppe unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge in der "Wolfsschlucht" leben. Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) redet von "einem Haus, in dem junge Menschen Platz finden, die eine Beheimatung brauchen. Egal, aus welchen Gründen sie vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr in ihrer Familie oder in ihrer Heimat leben können".

Für das Don Bosco Jugendwerk, dem künftigen Träger der Einrichtung, unterschrieb Pater Christian Vahlhaus zusammen mit Oberbürgermeister Starke den Mietvertrag.

Zuvor betonte Vahlhaus, wie reibungslos alle Arbeiten mit der Stadt zu diesem tollen Projekt abgelaufen seien. "Wir fühlen uns sehr unterstützt", sagt der Leiter des Jugendhilfezentrums der Salesianer Don Boscos. Auch Starke freut sich auf "dieses schöne Projekt, mit wechselvoller Geschichte und hoffentlich guter Zukunft". er