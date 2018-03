Mietstreit landet vor Gericht

Nach einer hitzigen Auseinandersetzung zwischen einem Vermieter und seinem Mieter aus Mainleus gelangte die Sache wegen Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung am Freitagvormittag vor das Kulmbacher Amtsgericht. Aufgrund eines öffentlichen Interesses hatte die Staatsanwaltschaft, im Verfahren vertreten durch Roland Köhler, Anzeige gegen einen 25-jährigen Kfz-Mechatroniker aus Mainleus gestellt. Ihm wurde zusammengefasst in zwei Tathergängen vorgeworfen, seinen Vermieter beleidigt, dessen Sohn bedroht und sein Auto zerkratzt zu haben.

Laut Angaben des Beklagten seien die Vorwürfe seitens des Antragstellers frei erfunden und hätten der Vorbereitung einer Räumungsklage gedient. Die Freundin des Angeklagten habe im Juni 2017 ihr Quad auf dem Privatgrundstück des Vermieters abgestellt. Da das Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter ohnehin schon angespannt war, hatte der Vermieter direkt bei der Polizei angerufen, um das Fahrzeug, das den Zugang zu seinem Fahrradkeller versperrte, abschleppen zu lassen. Das erübrigte sich jedoch, da die Polizei schnell die Halterin des Fahrzeugs ausfindig machen und benachrichtigen konnte. Bei der Abholung des Fahrzeugs kam es zwischen dem Beklagten und seinem Vermieter zu einer heftigen, verbalen Auseinandersetzung. In diesem Zuge soll der Beklagte das Leben des Sohns des Vermieters bedroht haben, was jedoch aufgrund der vorliegenden Zeugenaussagen nicht eindeutig belegt werden konnte.



Beschädigung nicht nachweisbar

Auch der Vorwurf der Sachbeschädigung - der Beklagte soll das Auto seines Vermieters absichtlich zerkratzt haben - konnte in der Verhandlung nicht eindeutig geklärt werden und sei laut Richterin Sieglinde Tettmann nicht nachweisbar.

Da der Angeklagte derzeit noch in der Wohnung des Vermieters wohnt, jedoch baldmöglichst ausziehen werde, wollte Richterin Tettmann ein Hochschaukeln der Situation durch weitere Zeugenbefragungen vermeiden und zur Befriedung beitragen.

Sie bat daher den Staatsanwalt Köhler sowie den Verteidiger Clauspeter Voß zu einem Gespräch, in dem mit Zustimmung von Staatsanwalt, Verteidiger und Angeklagtem beschlossen wurde, das Verfahren vorübergehend einzustellen. Dem Angeklagten wurde aufgegeben, 50 Stunden gemeinnützige Arbeit für den Verein Fähre e.V. zu leisten, oder alternativ 500 Euro an den Verein zu zahlen. Nach Erfüllung dieser Auflage werde das Verfahren endgültig eingestellt.