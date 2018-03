Michl Müller kommt mit seinem Programm "Müller ... nicht Shakespeare!" am 9. November um 20 Uhr nach Strullendorf. Auf Einladung des Fördervereins des FC Strullendorf wird der Kabarettist um 20 Uhr in der Hauptsmoorhalle auftreten (Einlass ab 19 Uhr). Scharfsinnig nimmt der selbsternannte "Dreggsagg" aus Bad Kissingen Aktuelles aus Politik oder Gesellschaft aufs Korn. Hier gibt es Karten: BVD in Bamberg, Tel. 0951/9808220; Apotheke in Strullendorf, Forchheimer Straße 47, Tel. 09543/820000; Rudi Schindler, Hauptsmoorhalle, Tel. 0170/7881122; Buchhandlung Monolog in Hirschaid, Nürnberger Straße 46, Tel. 09543/4421266; Buchhandlung Streit in Forchheim, Tel. 09191/2408. red