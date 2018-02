Michl Müller auf Garitzer Bühne

Als "Gondoliere vom See" wurde Michael Müller zum Star - so berichtete die Saale-Zeitung am 3. Februar 1997 von der Elferratssitzung des BTC aus der Garitzer Turnhalle. Genau dahin kehrt Michl Müller am 28. Oktober zurück, wenn er sein Programm vorstellt: "Müller ... nicht Shakespeare". Scharfsinnig nimmt er Aktuelles aus Politik oder Gesellschaft aufs Korn, dabei ist der Humor des fränkischen Kabarettisten lebensnah. Der "Dreggsagg" aus Garitz spricht alles an. Sein Kabarettprogramm ist packend und mitreißend. Mit seinem Göritzer Dialekt und seinem spitzbübischen Charme hat er das Publikum schnell auf seiner Seite. Der Gesangverein Garitz veranstaltet den Abend am 28. Oktober mit Michl Müller in der Garitzer Turnhalle. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Tickets gibt es unter Tel.: 0971/654 69 sowie per E-Mail: gv1883garitz@gmx.de . Foto: Christian Brecheis