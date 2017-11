Michelauer schon zur Pause mit 3:0 vorn

Nur zwei von sieben Spielen fanden in der Fußball-A-Klasse 2 Lichtenfels am Wochenende statt. Dabei hielten sich die beiden Topteams, der Spitzenreiter FC Michelau (3:1 gegen Ketschenbach) und Verfolger TSV Dörfles-Esbach (10:0 gegen Schney), schadlos.

Einen Kantersieg feierte auch die SpVgg Dietersdorf in der A-Klasse 3 beim 7:0 gegen Stöppach/Haarth.



A-Klasse 2 Lichtenfels

TSV Dörfles-Esbach -

FC Schney 10:0

Ein Schützenfest sahen die 20 Zuschauer in Dörfles-Esbach. Das Team von Trainer Sascha Licht führte bereits zur Pause gegen den Vorletzten Schney mit 4:0 nach Toren von Christian Valtin (2., 32.) und Denis Scherf (15., 30.). Nach der Pause brachen die Schneyer völlig ein. Robin Bartenstein (61.), Björn Knauer (62., 86.), Schefer (65., 73.) und Valtin (89.) machten das Resultat zweistellig.

FC Michelau -

TSV Ketschenbach 3:1

Vom Anpfiff weg war der Tabellenführer spielbestimmend und ließ Ball und Gegner laufen. Die tief stehenden Ketschenbacher ließen aber in der ersten Viertelstunde nichts zu, kamen aber selbst kaum aus der eigenen Hälfte. In der 20. Min. schlug der Ball dann aber zum ersten Mal im Gästegehäuse ein, als Özcan nach einem Freistoßzuspiel Maß nahm und Gästeschlussmann Wolf keine Chance ließ. Zehn Minuten später war es Kober, der einen Abpraller zum 2:0 für den FCM aus kurzer Distanz einschoss. Der gute Gästetorwart Wolf verhinderte in der 39. Min. den dritten Treffer der Hausherren, als er einen Schuss von Hempert um den Pfosten lenkte. Eine Riesenchance vergab Kober in der 44. Min frei stehend aus kurzer Distanz; er schoss den Ball dem Ketschenbacher Torwart in die Arme. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff gelang Finzel doch noch das 3:0 nach feiner Vorarbeit von Kober. In der Pause setzte dann intensiver Schneefall ein. Das Spiel wurde zur Rutschpartie. Damit kamen die Gäste besser zurecht. In der 63. Min. sprang einem Michelauer der Ball im eigenen Strafraum an den Arm. Der Schiedsichter entschied auf Strafstoß, den Lorenz sicher zum 3:1 verwandelte. Ansonsten waren die Akteure dann hauptsächlich damit beschäftigt, das Match unfallfrei über die Bühne zu bekommen. Den letzten Aufreger gab es in der 74. Min., als Kober mit einem an ihm verschuldeten Foulelfmeter am Gästeschlussmann Wolf scheiterte. gebe



A-Klasse 3 Coburg

SpVgg Dietersdorf -

SC Stöppach/Haarth 7:0

Die Dietersdorfer wurden ihrer Favoritenrolle gerecht, auch wenn sie nach der Pause nach der deutlichen 6:0-Führung einen Gang zurückschalteten. Stöppach zeigte sich nach vorn harmlos und war im zweiten Durchgang nur auf Schadensbegrenzung aus. - Tore: 1:0 Matthias Lautensack (6.), 2:0 Benedikt Herold (11.), 3:0 Matthias Lautensack (22.), 4:0 Lautensack (35.), 5:0 Tim Neumer (36.), 6:0 Jürgen Knobloch (43.), 7:0 Marcel Zimmer (69.) di