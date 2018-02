Michelau gewinnt das Spitzenspiel der Fußball A-Klasse Coburg 2 gegen Dörfles-Esbach, Hochstadt kommt nicht über ein Remis hinaus. Der FC Schney kassiert eine Klatsche von der Lettenreuther Reserve.



A-Klasse Coburg 2

FC Hochstadt -

FC Oberwohlsbach 1:1

Stark ersatzgeschwächt - sieben Akteure fehlten - empfing der FCH den Tabellenvorletzten aus Oberwohlsbach. Insgesamt bot die Heimelf, die Glück hatte, dass der Gast zwei große Einschussmöglichkeiten durch Lukas Seiler in der sechsten und 14. Minute nicht zu Toren nutzen konnte, eine schwache Vorstellung. Torlos ging es in die Pause und nach Wiederbeginn nutzte der spielfreudige Gästespieler Niklas Löffler eine Unachtsamkeit in der heimischen Abwehr zum Führungstreffer für die Blauen aus (62.). Die Gastgeber fanden an diesem Tag einfach nicht zu ihrem gewohnten Spiel. Die Gäste hätten den Dreier verdient gehabt, da gelang dem eingewechselten Baris Tutak in der Nachspielzeit nach Flanke von Tobias Pufe noch der glückliche 1:1-Ausgleichstreffer. red



FC Michelau -

Dörfles-Esbach 3:1

Viele Zuschauer waren gekommen und freuten sich auf ein schönes Fußballspiel zweier offensiv ausgerichteter Mannschaften mit spielerischen Qualitäten. In dieser Hinsicht wurden sie aber enttäuscht. Nervös, zerfahren und durch den Schiedsrichter oft unterbrochen war die Partie. So kam kaum Spielfluss auf, es gab wenig Torszenen. Der Schiedsrichter wollte dieses Spitzenspiel sofort kontrollieren und zeigte fast bei jedem vermeintlichen Foulspiel gelb. Dadurch verlor er zusehends die Kontrolle. So mussten zwei Strafstoßtore her, um im ersten Abschnitt die Tristesse zu durchbrechen. In der 13. Minute wurde Gästestürmer Schefer gefoult und Knauer ließ sich die Chance zur Gästeführung nicht nehmen. 15 Minuten später wurde Özcan von den Gästen von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Kober sicher zum Ausgleich. Auch im zweiten Abschnitt wurde es nicht wirklich besser, wobei die Hausherren nun den Sieg mehr wollten. So gelang auch der Führungstreffer in der 65. Minute, als Gästetorwart Höllein einen Schuss von Özcan nur abklatschen ließ und Finzel den Abpraller in die Maschen feuerte. Sicherheit brachte aber auch das bei den Einheimischen nicht. Erst die Entscheidung in der 89. Min. durch Kober sorgte für klare Verhältnisse. red



FC Schney -

SpVgg Lettenreuth II 0:6

Bis zur 24 Minute war noch alles Gut in der Schney. Danach benötigte Lettenreuth nur fünf Minuten, um sich den Sieg zu sichern. Ein Ballverlust auf der Mittellinie leitete den ersten Treffer von Günther ein. Zwei Minuten später schob Hillebrand wiederum nach einem verlorenen Zweikampf zum 2:0 ein und nach weiteren drei Minuten erhöhte Hillebrand mit seinem zweiten Treffer zur 3:0-Pausenführung. Baumann (68.) und erneut Günther (76.) bauten die Führung aus, ehe Beloch zwei Minuten vor Spielende noch einen Treffer für die Gäste markierte. red



A-Klasse Kronach 5

FC Kirchlein -

SV Knellendorf 0:4

Nichts zu holen gab es für den FC Kirchlein beim Heimspiel gegen den SV Knellendorf. Die Gäste dominierten die Partie über die gesamte Spieldauer und ließen keinen Zweifel daran, wer in diesem Spiel als Sieger vom Platz gehen würde. Fischer steuerte im ersten Durchgang zwei Treffer bei (24., 42.), nach dem Seitenwechsel erhöhte Daum in der 65. Minute auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte F. Müller kurz vor dem Abpfiff (87.). red





A-Klasse Coburg 3

SpVgg Dietersdorf -

SV Weidach 2:2

Beim Wechsel lagen die Gäste noch ganz überraschend mit 2:0 vorn. Doch nach Wiederbeginn bäumte sich die SpVgg vehement auf und hätte gerechnet an den Möglichkeiten die Partie noch leicht drehen können, zumal sie sich nun eine Fülle von Möglichkeiten erspielten.

Tore: 0:1, 0:2 Florian Cosack (40./43.), 1:1 Jochen Trinkerl (61.), 2:2 Maximilian Neeb (66.). di