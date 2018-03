Michel und Rehmet holen den bayerischer Vizemeistertitel

Bei der bayerischen Meisterschaft im Radball wurde den Steinwiesener Zweitligaspielern Markus Michel und Sebastian Rehmet die Verlängerung im Endspiel zum Verhängnis. In diesem spannenden und erstklassigen Finale, von dem auch das Bayerische Fernsehen in der Sendung "Blickpunkt Sport" berichtete, zog das Duo nach dem 3:3 in der regulären Spielzeit mit 3:5 den Kürzeren.

Damit wurden die Frankenwälder unter den sechs qualifizierten Mannschaften aber immerhin Bayerischer Vizemeister.

Bei diesem Herren-Elite-Wettbewerb im unterfränkischen Niedernberg verlief für die beiden Concorden allerdings im Vorfeld nicht alles wie gewünscht, wenngleich mit dem dritten Vorrundenplatz noch eine der beiden Halbfinal-Begegnungen erreicht wurde. Im ersten Tagestreffen gegen den RV Goldbach kamen Michel und Rehmet einfach nicht richtig ins Spiel. Dank ihres Kampfgeistes und Siegeswillens behielten sie aber mit 4:3 die Oberhand.

Gegen den RSV Kissing musste trotz einer 4:2-Führung noch eine 4:5-Niederlage hingenommen werden. Abwechslungsreich verlief die Partie gegen den RMC Stein, wo es mit 3:4 die zweite hauchdünne Niederlage setzte. In Torlaune befanden sich die beiden Rodachtaler allerdings gegen die gastgebende RVG Niedernberg (9:3). Nun klappte es recht gut auch im letzten Vorrundenspiel gegen die RVA Bechhofen (3:0).

Nach der Vorrunde ergab sich folgendes Tabellenbild: 1. Stein 15 Punkte/30:15 Tore, 2. Kissing 9/25:14, 3. Steinwiesen 9/23:15, 4. Bechhofen 9/12:9, 5. Goldbach 3/12:22, 6. Niedernberg 0/11:38.

Im Halbfinale traf Steinwiesen erneut auf Kissing. Zwar geriet das RVC-Duo durch Abspielfehler schnell in Rückstand, doch wurde im weiteren Verlauf das Ruder noch herumgerissen (6:4) und sich für die Vorrundenniederlage revanchiert. Die zweite Halbfinalpartie gewann Stein gegen Bechhofen mit 3:1



Im Finale auf Augenhöhe

Nun kam es zum eingangs erwähnten Endspiel, bei dem sich Steinwiesen und Stein auf Augenhöhe befanden. Nachdem beide Mannschaften in der Verlängerung mehrere gute Chancen zunächst nicht verwerten konnten, kamen die Mittelfranken in der Schlussphase zu zwei doch recht glücklichen Treffern und wurden vor Steinwiesen Bayerischer Meister.



Kuhnlein/Holzmann Vierte

Die Teilnahmeberechtigung zu den "Bayerischen" hatten auch die Steinwiesener U19-Akteure Tobias Kuhnlein und David Holzmann geschafft. Für beide blieb allerdings zum Schluss nur der vierte Platz unter fünf Teams.

Im Auftaktspiel gegen Stein II begannen Kuhnlein und Holzmann recht nervös. Trotzdem konnte die Partie lange offen gehalten werden, ehe am Ende ein 2:4 registriert werden musste.

Gegen den späteren bayerischen Meister RKB Augsburg I wurde der Leistungs- und Altersunterschied deutlich (0:9). Ähnliches gilt für das Treffen mit Stein I (1:7). Mit 6:3 gegen Augsburg II wurde trotzdem noch ein Vorrundenerfolg eingefahren.

In der Zwischenrunde setzte es zunächst erneut eine Pleite gegen Stein II (1:6). Im Hoffnungsspiel zum Einzug ins Halbfinale wurde Augsburg II wieder in die Knie gezwungen (5:3). Doch prompt kam das Aus (1:6 gegen Augsburg I). Im Spiel um Platz drei konnte gegen Stein II das Geschehen zwar lange Zeit ausgeglichen gestaltet werden, doch am Ende stand es wie in der Vorrunde 2:4. hf