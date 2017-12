Michael Kolb Sieggarant

Im zweiten Saisonspiel in der 3. Tischtennis-Bezirksliga gelang dem DJK-SV Neufang gegen den TSV Windheim II eine Überraschung. Im zweiten Derby spielte Absteiger SV Rothenkirchen gegen den TSV Stockheim die erste Geige.



SV Rothenkirchen -

TSV Stockheim 9:4

Die Einheimischen hatten einen Auftakt nach Maß, denn in allen drei Doppeln gaben sie sich keine Blöße. Jürgen Heinlein verkürzte für die "Bergleute", doch dann zog der SVR mit fünf Siegen in Serie auf 8:1 davon. Nun hatte Stockheim eine starke Phase und kam zu drei Erfolgen. Doch nach diesem 8:4-Zwischenstand machte der unbezwungen gebliebene Philipp Girke den Heimerfolg perfekt.

Ergebnisse: Reinhardt/Heim - Buckreus/Martin 3:1, Scherbel/ Eber - Heinlein/Wich 3:0, Girke/ Hammerschmidt - Schülner/ Hilbert 3:0, Reinhardt - Heinlein 0:3, Scherbel - Buckreus 3:1, Eber - Wich 3:1, Girke - Schülner 3:0, Heim - Martin 3:0, Hammerschmidt - Hilbert 3:2, Reinhardt - Buckreus 1:3, Scherbel - Heinlein 2:3, Eber - Schülner 0:3, Girke - Wich 3:1.



DJK-SV Neufang -

TSV Windheim II 9:7

Dass den Hausherren der unerwartete Erfolg gelang, lag vor allem daran, dass sie bei den sechs Entscheidungssätzen gleich fünfmal die Oberhand behielten und ihr vorderes Paarkreuz mit Michael Kolb/Nico Trebes gegen Andres Trebes und Udo Greser alle vier Punkte einsackte. Neufang lag mit 4:1 und 8:4 vorne. Mit drei Siegen verkürzten die Gäste auf 8:7. Doch Michael Kolb und Manuel Gebhardt drehten im Schlussdoppel nach dem 1:2-Satzrückstand den Spieß noch um und verbuchten den neunten Punkt. Da nützte es den TSV auch nichts, dass er mit 33:32 das bessere Satzverhältnis aufwies.

Ergebnisse: M. Kolb/Gebhardt - Greser/Gruber 3:1, Trebes/ Kolb - Trebes/Neubauer 0:3, Beitzinger/Stöcklein - Fröba/ Fehn 3:0, M. Kolb - Greser 3:0, Trebes - Trebes 3:2, Gebhardt - Gruber 2:3, Beitzinger - Neubauer 3:2, Stöcklein - Fehn 0:3, B. Kolb - Fröba 1:3, M. Kolb - Trebes 3:1, Trebes - Greser 3:2, Gebhardt - Neubauer 3:2, Beitzinger - Gruber 1:3, Stöcklein - Fröba 0:3, B. Kolb - Fehn 1:3, M. Kolb/Gebhardt - Trebes/ Neubauer 3:2. hf