Michael Dorn an der Orgel

Ein Orgelkonzert der besonderen Art findet am Sonntag, 22. September, in der Schlosskirche in Lahm im Itzgrund statt: Der Bayreuther Stadt- und Dekanatskantor Michael Dorn wird an der historischen Herbst-Orgel mit Werken von Pachelbel, Krieger, Rathgeber und Bach "Fränkische Orgelmusik zur Reformation" präsentieren.

Michael Dorn ist als Organist und Continuo-Spieler deutschlandweit und im benachbarten Ausland tätig und hat verschiedene Auszeichnungen erhalten. - Karten für dieses Konzert, das bereits um 15 Uhr beginnt, sind zu zwölf Euro, ermäßigt acht Euro, an der Tageskasse erhältlich. ct